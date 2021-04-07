Неймар отримав дискваліфікацію на два матчі Ліги 1 за свою поведінку у поєдинку проти Лілля (0:1), повідомляє Get French Football News.

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Наприкінці зустрічі бразилець штовхнув захисника гостей Тьягу Джало, за що отримав червону картку, але цим епізод не завершився. Неймар почекав Джало у підтрибунному приміщені, де продовжив з'ясовувати стосунки з молодим португальцем.

Таким чином форвард парижан не зіграє проти Страсбура та Сент-Етьєна. Після 31-го туру Ліги 1 Лілль лідирує, випереджаючи ПСЖ на три очки.

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