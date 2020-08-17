Неймар отримав нагороду УЄФА за те, що залишив Маліновського і Ко без Ліги чемпіонів

Неймар та Мбаппе / фото з відкритих джерел

Томас Мюллєр, Дайот Упамекано та Мусса Дембеле не змогли обігнати Неймара у голосуванні за найкращого гравця чвертьфіналів Ліги чемпіонів, інформує офіційний твіттер УЄФА.

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Бразилець провів повний матч проти Аталанти та відзначився результативною передачею на Маркіньйоса. Окрім того, Неймар повторив досягнення Мессі за кількістю обіграшів суперника.

До слова, форвард провів 25 поєдинків у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 19 голів та 11 асистів.

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