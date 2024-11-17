Нападник Аль-Хіляля Неймар ніяк не може позбутися проблем із травмами, за що йому дістається навіть на батьківщині.

Бразилець понад рік проходив реабілітацію від травми хрестоподібної зв'язки – не встиг відновитися, як знову отримав ушкодження, яке вивело його з гри приблизно на місяць. ЗМІ все активніше пишуть про близький кінець кар'єри Неймара в Саудівській Аравії.

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Форварда пов'язують із повернення у його рідний клуб – Сантос. Завдяки цій новині бразильським журналістам вдалося спровокувати президентку Палмейраса на резонансний коментар. Лейла Перейра не підбирала слів, коли в неї запитали, чи міг би подібний трансфер здійснити її клуб.

"Неймар – чудовий гравець, але він їде до Сантоса. Не знаю, вам потрібно запитати у Сантоса, а не тут, сюди він не прийде. Я хочу інвестувати в когось, хто зможе прийти негайно, хто зможе почати завтра, якщо вирішить тренер. Палмейрас не є медичним департаментом. Я не приймаю, якщо гравець, якого підписав Палмейрас, не готовий грати негайно", – цитує Луйлу Goal.

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