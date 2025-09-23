Зірка збірної Бразилії Неймар різко відреагував на результати у голосуванні за "Золотий м’яч".

Церемонія вручення "Золотого м’яча-2025" залишила гіркий осад для Рафіньї. Попри блискучий сезон у Барселоні, бразилець опинився лише на п’ятому місці у загальному рейтингу.

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"

Для Рафіньї така оцінка стала несподівано низькою, що викликало хвилю дискусій серед експертів і вболівальників. Емоційно відреагував і Неймар, який у коментарі в Instagram написав: "П’яте місце Рафіньї – це просто жарт".

Нагадаємо, що перемогу святкував вінгер ПСЖ Усман Дембеле, якого визнали найкращим футболістом світу. Другим став Ламін Ямаль, а третю сходинку зайняв Вітінья.

???: Neymar on Instagram: " Raphinha in 5th is too much of a joke." pic.twitter.com/v82IHgoNQl — The Touchline | ? (@TouchlineX) September 23, 2025

