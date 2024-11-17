Бразильський вінгер приєднався до "синіх" у 2023 році, але зіграв лише у семи матчах, оскільки отримав важку травму.

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Як повідомляє Сесар Луїс Мерло, Неймар готовий повернутися в рідний Сантос. Ба більше, у 32-річного бразильця вже є угода з бразильським клубом. Наразі триває робота щодо відходу зіркового форварда з Аль-Хіляля.

Нагадаємо, що Неймар виступав за Сантос з 2009 по 2013 рік. За рідну команду він провів 225 матчів, забивши 136 голів та віддавши 64 асисти.

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