"Не може бути жодного порівняння, це два абсолютно різні стилі гри. Мессі – найкращий гравець з тих, кого я бачив. Кіліан ще на шляху до найкращих.

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Я б хотів мати таку вибухову швидкість, як у Мбаппе. Оскільки Кіліан дуже швидкий, мені також потрібно завжди бути зосередженим і уважним, щоб грати поруч з ним. Але те саме було, коли я виступав з Мессі, Іньєстою чи Суаресом", – цитує Неймара Mundo Deportivo.

Нагадаємо, чинні угоди бразильця і Мбаппе з ПСЖ розраховані до літа 2022 року. Ней готовий залишитися, а чемпіону світу не дає спокою інтерес Реала.

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