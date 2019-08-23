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Неймар обійдеться Реалу чи Барселоні у фантастичні 350 млн євро – відомі вимоги бразильця щодо зарплати

18:33 516 Читать на русском
Неймар обійдеться Реалу чи Барселоні у фантастичні 350 млн євро – відомі вимоги бразильця щодо зарплати
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар оголосив Реалу та Барселоні про свої фінансові вимоги щодо зарплатні.

Неймар повідомив свої фінансові вимоги Барселоні та Реалу, передає Sport.es з посиланням на Jugones.

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За інформацією джерела, Неймар хоче отримувати 35 млн євро на рік та контракт терміном на 5 років. Зазначимо, що іспанські гранди мають виплачувати близько 70 млн євро через податки.

Нагадаємо, Неймар намагається покинути ПСЖ цього літа. Головними претендентами на бразильця є Барселона та Реал, також у послугах гравця зацікавлений Ювентус.

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