Форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар має намір залишитися у своєму нинішньому клубі.

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28-річний футболіст хоче продовжити виступи за парижан і пролонгувати контракт, повідомляє видання Le Parisien. Однак при цьому він незадоволений, що клуб все ще не розпочав переговорів щодо нової угоди. Чинний договір гравця розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Неймар перейшов в ПСЖ з Барселони влітку 2017 року. Сума трансферу склала рекордні 222 млн євро. Влітку 2019 року футболіст хотів покинути клуб і повернутися до "синьо-гранатових", але зараз ситуація змінилася. З паризьким клубом футболіст тричі став чемпіоном Франції, двічі завоював Кубок країни, а також виграв Кубок ліги та національний Суперкубок. У поточному сезоні форвард провів 3 матчі в чемпіонаті Франції, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

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