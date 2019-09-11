"Неймар не знає, що це таке – бути футболістом", – колишній гравець Реала знищив бразильця

Екс-нападник і директор "вершкових" Хорхе Вальдано різко розкритикував ідею запрошення бразильської зірки.

"Я не був би радий, якби Реал підписав Неймара. Він не надто добре знає, що це таке – бути футболістом.

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Не думаю, що він мав би позитивний вплив на молодих бразильських гравців Реала: Вінісіуса Жуніора і Родріго Гоїса. Я впевнений, що вони вважають його своїм ідолом", – заявив Вальдано у коментарі AS.

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Нагадаємо, цього літа жоден клуб так і не зміг підписати Неймара, тому найдорожчий гравець світу продовжить свої виступи у складі ПСЖ.