Неймар не зіграє проти Ліверпуля, участь Мбаппе – під питанням, – GdS

ПСЖ переживає значні кадрові проблеми перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Наставник ПСЖ Томас Тухель не зможе розраховувати на свій основний атакувальний тандем, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

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Обоє гравців зазнали травм під час перерви на матчі збірних. Неймар отримав м'язову травму і не зможе відновитись до матчу проти Ліверпуля. Мбаппе травмував плече, але пошкодження виявилось незначним, тому на його появу у матчі 5-го туру ЛЧ ще можна очікувати.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль відбудеться 28 листопада, початок о 22:00.

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