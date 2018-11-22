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Неймар не зіграє проти Ліверпуля, участь Мбаппе – під питанням, – GdS

14:38 377 Читать на русском
Неймар не зіграє проти Ліверпуля, участь Мбаппе – під питанням, – GdS
Кіліан Мбаппе та Неймар / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ переживає значні кадрові проблеми перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Наставник ПСЖ Томас Тухель не зможе розраховувати на свій основний атакувальний тандем, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

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Обоє гравців зазнали травм під час перерви на матчі збірних. Неймар отримав м'язову травму і не зможе відновитись до матчу проти Ліверпуля. Мбаппе травмував плече, але пошкодження виявилось незначним, тому на його появу у матчі 5-го туру ЛЧ ще можна очікувати.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль відбудеться 28 листопада, початок о 22:00.

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Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

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