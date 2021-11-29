Бразилець ризикує пропустити щонайменше 6 тижнів, повідомляє RMC Sport.

Неймар зазнав жахливої травми під час матчу – зірку ПСЖ винесли на ношах

Неймар зазнав пошкодження і був змушений покидати поле на ношах у матчі проти Сент-Етьєна (3:1). Попередній діагноз – розтягнення зв'язок гомілкостопу. На сьогодні (29 листопада) заплановане більш детальне обстеження, коли на нозі 29-річного нападника спаде набряк.

Орієнтовно Неймар повинен повернутися у другій половині січня 2022-го. За цей час зірка ПСЖ пропустить 5 турів чемпіонату, один матч Кубка Франції і завершальний поєдинок групового етапу ЛЧ проти Брюгге.

ПСЖ в більшості вирвав перемогу над Сент-Етьєном – дебют Рамоса, Мессі віддав три асисти, моторошна травма Неймара