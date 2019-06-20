Неймар не збирається повертатись у ПСЖ – бразилець хоче розпочати підготовку до нового сезону з Барселоною

Стосунки між Неймаром та ПСЖ зайшли у глухий кут, ймовірно, бразилець не повернеться у Францію.

27-річний нападник сказав президенту французького гранду, що ніколи не почувався щасливим у ПСЖ. Після переходу у Францію Неймар зіткнувся з рядом труднощів, через що хоче покинути клуб.

Реал зробив ПСЖ пропозицію щодо Неймара – вагома сума плюс один з гравців

Після закінчення минулого сезону бразильський форвард самовільно покинув розташування парижан, а зараз Неймар не хоче повертатись у Францію, вимагаючи у керівництва клубу продати його.

Пріоритетом для 27-річного нападника є перехід у Барселону, саме з каталонцями Неймар хоче розпочати підготовку до наступного сезону, повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, у минулому сезоні бразильський форвард зіграв за ПСЖ 28 матчів в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

ПСЖ оголосив захмарну ціну на Неймара – трансфер бразильця практично зірваний

До слова, нещодавно повідомлялось, що ПСЖ готовий продати Неймара, а головними претендентами на бразильця є гранди іспанського футболу. Французький клуб хоче отримати від трансферу одного з лідерів 300 мільйонів євро.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро