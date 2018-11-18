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Неймар не відповів на питання журналіста про його перехід у Барселону – повернення бразильця знову стає реальним

16:44 266 Читать на русском
Неймар не відповів на питання журналіста про його перехід у Барселону – повернення бразильця знову стає реальним
Неймар у Барселоні / Соцмережі

Нападник ПСЖ Неймар не дав відповіді на питання журналіста щодо можливого переходу бразильця у Барселону.

Після товариського матчу між Бразилією та Уругваєм журналіст запитав у Неймара, чи можливий варіант з його поверненням у Барселону, на що 26-річний нападник нічого не відповів, а лише посміхнувся, повідомляє Marca.

Неймар – лише третій футболіст збірної Бразилії, який забив 60 голів за національну команду

Також зазначається, що у каталонському клубі знову розглядають варіант з поверненням бразильського гравця у команду.

Бразилія завдяки голу Неймара обіграла Уругвай

Раніше повідомлялось, що між Неймаром та ПСЖ існує домовленість, що бразилець зможе піти у інший клуб, якщо хтось заплатить за нього 222 мільйони євро. Саме за таку суму французький гранд придбав нападника у Барселони.

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