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Неймар не святкував перемогу ПСЖ в Суперкубку Франції – Мбаппе відштовхнув бразильця перед чемпіонським фото

09:52 241 Читать на русском
Неймар не святкував перемогу ПСЖ в Суперкубку Франції – Мбаппе відштовхнув бразильця перед чемпіонським фото
Неймар / ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар всім своїм виглядом демонструє бажання покинути клуб.

Суперкубок Франції
ПСЖ
2
2 : 1
1
Ренн
14:30 03:08:2019
завершено
 

У суботу ПСЖ виграв Суперкубок Франції, обігравши Ренн завдяки голам Кіліана Мбаппе та Анхеля Ді Марії. Втім, однією із головних дійових осіб став Неймар, який не потрапив до заявки на гру та дивився матч на трибунах.

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Нападник не надто радів голам своїх одноклубників, а після матчу, хоч і спустився на нагородження, проте особливої радості не випромінював. Ситуацію спробував виправити Марко Верратті, який буквально силоміць притягнув бразильця в епіцентр святкувань.

Цікаво, що після цього Кіліан Мбаппе, який забив переможний гол, відштовхнув бразильця перед командним фото. Жартома? Ніхто не знає – у соцмережах думки розділилися.

Нагадаємо, сага з відходом Неймара є головною трансферною епопеєю літа. Пріоритетом для форварда є повернення в Барселону, але на нього претендують й інші клуби – зокрема, називали Реал та Ювентус.

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Теги
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