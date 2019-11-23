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Неймар не потиснув руку Тухелю після своєї заміни

14:58 238 Читать на русском
Неймар не потиснув руку Тухелю після своєї заміни
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар вкотре привертає до себе увагу, але не футбольними успіхами.

 

Бразилець Неймар не зрадів своїй заміні в матчі 14-го туру чемпіонату Франції. Нападник пішов одразу до роздягальні, не потиснувши руку наставнику парижан та не привітавшись із партнерами по команді на лаві запасних.

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"Багато гравців йдуть відразу в роздягальню. Я цього не помітив, бо був сфокусований на тактичних змінах. Нам потрібно буде обговорити це всередині колективу", – наводить післяматчеві слова Тухель AS.

До слова, Неймар повернувся на поле після півторамісячної перерви у матчі проти Лілля (2:0), але відзначився лише ефектним фінтом.

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Теги
ПСЖ - Лілль Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель
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