"Неймар не на рівні Мессі та Роналду": Террі вказав на місце бразильця серед топ-футболістів
Легендарний екс-захисник збірної Англії Джон Террі порівняв форварда пентакампеонів з найкращими нападниками світу.
"Чесно кажучи, не впевнений, чи зможе Неймар вийти на цей рівень. Раніше ми говорили про Мессі та Роналду, для мене вони – на самій вершині.
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На мою думку, є 3-4 гравці нижче, Неймар входить у цю категорію. Неймар, Мбаппе... У Мбаппе є потенціал, щоб вийти на цей рівень. Подивимося, чи вдасться йому це. Не зрозумійте мене неправильно, Неймар – гравець світового класу, але не на рівні з Мессі та Роналду", – сказав Террі в ефірі beIN SPORTS.
Нагадаємо, у матчі 1-го туру між Бразилією та Сербією (2:0) Неймар травмувався і вибув щонайменше до кінця групового етапу ЧС-2022.
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