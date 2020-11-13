Нападник "селесао" не встигає відновитися від пошкодження і пропустить поєдинки проти Венесуели та Уругваю.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте не зможе розраховувати на 28-річного нападника ПСЖ. Травма, яку Неймар отримав у поєдинку ЛЧ проти Істанбул Башакшехіра, все ще залишає його поза грою.

Відбір на ЧС-2022: Аргентина вперше втратила очки, гол Мессі скасували

За результатами обстеження лікар "селесао" дійшов невтішного висновку – головна зірка Бразилії не зможе зіграти навіть у поєдинку з Уругваєм, який запланований на вечір вівторка за місцевим часом. Попри всі намагання самого Неймара та медперсоналу, участь нападника у найближчих іграх збірної виключена, зазначає Globo Esporte.

Зауважимо, Бразилія виграла два стартові поєдинки південноамериканської кваліфікації на ЧС-2022. У випадку перемоги над Венесуелою пентакампеони обійдуть Аргентину та очолять турнірну таблицю.

“Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили