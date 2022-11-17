"Чемпіонат світу сповнений сюрпризів. З'являються команди, які несподівано досягають великих успіхів у змаганнях, навіть якщо багато хто в них не вірить. Але я вважаю, що фаворитами є Аргентина, Німеччина, Іспанія та Франція. Думаю, що ця четвірка разом із Бразилією цілком здатна вийти у фінал.

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О, і так, я забув про Англію, але очевидно, що вони мають шанс! Мені дуже подобаються Харрі Кейн та Джейдон Санчо. Це два неймовірні гравці, і я відчуваю до них особливу любов, тому що мені подобаються футболісти зі своїми індивідуальними якостями.

Стати чемпіоном світу – моя найбільша мрія. Вона в мене з того часу, як я зрозумів, що таке футбол. Тепер я маю ще один шанс виграти трофей, і я сподіваюся, що в мене все вийде. Ми з Мессі та Мбаппе не обговорюємо ЧС, але іноді жартуємо, що можемо перетнутися один з одним у фіналі. Я сказав Мессі, що стану чемпіоном і виграю у нього, ми з цього посміялися", – цитує Неймара The Telegraph.

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