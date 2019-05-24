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Неймар назвав свою головну чесноту – це не скромність

20:18 220 Читать на русском
Неймар назвав свою головну чесноту – це не скромність
Неймар / Фото DNA

Зірковий форвард ПСЖ Неймар любить похвалу і не гребує цим для самого себе.

"Вважаю себе сміливою людиною, якій подобаються нові виклики.

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Що таке сміливість? Це слово прекрасно описує мою особисте і професійне життя. Воно ототожнюється з бажанням, сміливість допомагає долати труднощі і перешкоди, які життя готує на твоєму шляху. Я намагаюся їх долати і усвідомлюю, що мені доведеться зіткнутися з багатьма іншими викликами. Це слово, яке завжди буде супроводжувати мене", – цитує Неймара Mundo Deportivo.

Нагадаємо, бразильського форварда часто звинувачують в симуляціях і неналежній поведінці на полі та поза його межами.

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