Неймар назвав гравця, проти якого йому було найважче грати

Форвард ПСЖ Неймар зізнався, що не всіх захисників бразилець може легко пройти.

"Найкращий гравець, проти якого я коли-небудь грав? Серхіо Рамос. Тому що він чудовий центральний захисник, а крім того, він уміє забивати. Проти нього нереально складно грати", – цитує Неймара The Mirror.

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Продовжуючи тему Реала, форвард оцінив перспективи свого співвітчизника Жуніора Вінісіуса у мадридському клубі.

"Вінісіус ще дуже молодий. Попереду у нього довгі роки кар'єри, яка тільки набирає обертів. Думаю, що він стане видатним футболістом, одним з найкращих. Вінісіус зможе поборотися за "Золотий бутс", – додав бразилець.

За інформацією певних ЗМІ, Реал був зацікавлений в послугах Неймара під час поточного трансферного вікна.

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