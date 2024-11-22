Неймар наїхав на володаря "Золотого м'яча" – бразильська солідарність
Після вручення "Золотого м'яча" минув майже місяць, але пристрасті досі не вщухають.
Родрі вирішив дати пораду Вінісіусу, якого він дещо несподівано обійшов у голосуванні за головну індивідуальну нагороду світу футболу.
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"Гадаю, він розумний хлопець і з часом зрозуміє, що чим більше він приділятиме уваги полю, тим краще виглядатимев очах інших. Як і всі, він має простір для вдосконалення як на полі, так і за його межами. Вінісіус молодий, я впевнений, що люди дадуть йому гарну пораду, тим паче він в Реалі. Це клуб із цінностями", – заявив Родрі в одному з інтерв'ю.
На такі безневинні репліки агресивно відреагував Неймар, який, вочевидь, розчарований через поразку земляка Вінісіуса. "Тепер став базікалом", – написав форвард Аль-Хіляля, коментуючи заяви Родрі.
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