Після вручення "Золотого м'яча" минув майже місяць, але пристрасті досі не вщухають.

Родрі вирішив дати пораду Вінісіусу, якого він дещо несподівано обійшов у голосуванні за головну індивідуальну нагороду світу футболу.

Майбутнє Неймара: агент зробив категоричну заяву щодо планів найдорожчого футболіста світу

"Гадаю, він розумний хлопець і з часом зрозуміє, що чим більше він приділятиме уваги полю, тим краще виглядатимев очах інших. Як і всі, він має простір для вдосконалення як на полі, так і за його межами. Вінісіус молодий, я впевнений, що люди дадуть йому гарну пораду, тим паче він в Реалі. Це клуб із цінностями", – заявив Родрі в одному з інтерв'ю.

На такі безневинні репліки агресивно відреагував Неймар, який, вочевидь, розчарований через поразку земляка Вінісіуса. "Тепер став базікалом", – написав форвард Аль-Хіляля, коментуючи заяви Родрі.

"Se convirtió en un HABLADOR AHORA".



NEYMAR RESPONDE a las palabras de RODRI sobre VINICIUS y el BALÓN DE ORO. pic.twitter.com/17CkanHjvf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2024

"Іньєста був першим, кому я відповів": Родрі – про "Золотий м'яч", скандальну витівку Реала і антипатію від Бензема