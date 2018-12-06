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Неймар натякнув, що може перейти в АПЛ

5 грудня 23:31 177 Читать на русском
Неймар натякнув, що може перейти в АПЛ
Неймар / Фото: соцмережі

Форвард ПСЖ Неймар прагне зіграти в англійській Прем'єр-лізі.

"АПЛ – це великий турнір. Один з найбільших в світі.

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Ми не знаємо, що буде завтра, але я вважаю, що кожен великий гравець хоча б один день повинен пограти в АПЛ.

Якщо ти граєш там, сподіваюся, продовжуєш насолоджуватися виступами в Прем'єр-лізі. Ти заслуговуєш тільки кращого. Обіймаю!", – відповів Неймар на запитання захисника Манчестер Сіті Бенджамена Менді.

Теги
Англія Франція Неймар Неймар Бенджамін Менді Бенджамін Менді
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