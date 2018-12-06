Неймар натякнув, що може перейти в АПЛ

Форвард ПСЖ Неймар прагне зіграти в англійській Прем'єр-лізі.

"АПЛ – це великий турнір. Один з найбільших в світі.

Неймар і "Золотий м’яч": чому вони ніколи не зустрінуться

Ми не знаємо, що буде завтра, але я вважаю, що кожен великий гравець хоча б один день повинен пограти в АПЛ.

Якщо ти граєш там, сподіваюся, продовжуєш насолоджуватися виступами в Прем'єр-лізі. Ти заслуговуєш тільки кращого. Обіймаю!", – відповів Неймар на запитання захисника Манчестер Сіті Бенджамена Менді.