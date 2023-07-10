Бразилець розглядав варіант з поверненням в Іспанію, але там у ньому не зацікавлені.

Коли остаточно стало зрозуміло, що Мессі не перейде в Барселону, Неймар вирішив, що це слушна нагода самому спробувати повернутися. Агенти бразильця вийшли на каталонський клуб з пропозицію, повідомляє Mundo Deportivo.

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Барса відмовила з двох причин. Перша – фінансова недоцільність. Друга – страх зіпсувати атмосферу. Хаві поставив у пріоритет гармонію в роздягальні. Прихід капризного Неймара міг все зіпсувати. До того, керівництво згадало про судові позови бразильця проти клубу.

Нагадаємо, Неймар виступає за ПСЖ з 2017 року. Тоді він перейшов з Барселони за 222 мільйони євро. Цього сезону зірковий футболіст провів усього 29 матчів (18 голів та 17 асистів), а решту часу пропустив через травму.