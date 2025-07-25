Деякі гравці "гірників" отримали несподівану підтримку від одного з найвидатніших бразильських футболістів в історії.

Перед важливим матчем із Бешикташем деяких гравців Шахтаря надихнув відомий бразильський футболіст Неймар, повідомляє PlaySpor з посиланням на журналіста Серкана Аккоюна.

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За інформацією джерела, Неймар поспілкувався з колишнім партнером по команді та нинішнім тренером "гірників" Ардою Тураном, а потім особисто звернувся до Аліссона, Кевіна та Егіналду, щоб підбадьорити їх перед грою. В результаті всі троє відзначилися забитими м’ячами у поєдинку проти турецького клубу.

Нагадаємо, що у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар сенсаційно здолав Бешикташ на виїзді з рахунком 4:2. Гра-відповідь запланована на 31 липня.

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