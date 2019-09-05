Неймар може вперше зіграти за 3 місяці – бразилець травмувався напередодні Копа Амеріка-2019

Зірка збірної Бразилії Неймар може зіграти у товариському матчі проти збірної Колумбії.

Товариський матч Бразилія – Колумбія може стати першою грою для Неймара у сезоні 2019/20, інформує Globo Esporte.

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За інформацією видання, тренерський штаб "селесао" хоче виставити зіркового бразильця у стартовому складі. Додамо, що матч Бразилія – Колумбія відбудеться 7-го вересня, початок о 03:30.

Нагадаємо, що Неймар отримав травму напередодні Копа Амеріка-2019 і досі не з'являвся на полі.

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