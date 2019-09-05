Неймар може вперше зіграти за 3 місяці – бразилець травмувався напередодні Копа Амеріка-2019

Євро-2020 — 08:00 1286
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Битва "динамівців", дуель суперників України та нова серія великого протистояння – головні фішки 5-го туру євровідбору
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"Тайсон зробив велику помилку", – Циганик назвав причини зриву трансферу капітана ШахтаряУкраїна — 07:30 3041
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Коноплянка та бразильський новачок Шахтаря потрапили у заявку "гірників" на Лігу чемпіонівЛіга чемпіонів — 4 вер 3276
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Михайличенко не розраховує на Попова, Шапаренка та Цітаішвілі, – ЦиганикУкраїна — 4 вер 5227
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Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершансІспанія — 4 вер 7237