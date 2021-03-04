Нападник ПСЖ Неймар не полишає надій зіграти проти свого екс-клубу в Лізі чемпіонів.

Бразилець частково повернувся до тренувань у загальній групі ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

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Зазначається, що у клубі переконані, що бразилець зможе працювати в повному обсязі з усією командою до кінця цього тижня, тож шанси зіграти проти Барселони досить високі.

До слова, матч проти каталонців запланований на 10 березня, початок о 22:00. У поточному сезоні Неймар провів 18 матчів за ПСЖ, відзначившись 13 голами та 6 асистами.

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