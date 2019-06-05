Неймар може пропустити Копа Амеріка-2019 через звинувачення у згвалтуванні

Віце-президент Бразильської конфедерації футболу Франсіско Новелетто вважає, що Неймар може відмовитися від виступу на Копа Амеріка.

"Якби мені довелося робити ставку, чи приїде Неймар на Копа Амеріка, то я поставив би на те, що він відмовиться. Впевнений, що він попросить відпустку.

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"Якщо Неймар зіграє, то не зможе допомогти Бразилії дістатися до титулу. Я знаю пресу, і вони будуть діставати його. Тим більше, що з'явиться ще одне відео, пов'язане з тим інцидентом.

Йому психологічно буде дуже важко зосередитись на Копа Амеріка та спілкуватись з цілим батальйоном журналістів", – заявив Новелетто у коментарі SBT.

Нагадаємо, дівчина подала до поліцейського відділку Сан-Паулу заяву, в якій звинуватила Неймара в згвалтуванні. Інцидент, нібито, відбувся в одному з паризьких готелів 15 травня.

Турнір для збірної Бразилії стартує матчем проти Болівії 14 червня. Далі "пентакампеони" зустрінуться зі збірними Венесуели (18 червня) і Перу (22 червня).

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