Неймар: Я не сприймаю критику Пеле

Сергій Тищенко — 12:00 2305
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Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповісти
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Барселона – Леганес: перфоменс Дембеле, магічні ривки Суареса, проблеми каталонців в обороні та українці на банціІспанія — 04:45 2771
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Копа Амеріка 2019 U-20: вінгери Шахтаря і Реала не змогли обіграти Колумбію – Бразилія розчаровує на стартіУкраїна — 20 січ 777
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