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Неймар: Я не сприймаю критику Пеле

12:12 566 Читать на русском
Неймар: Я не сприймаю критику Пеле
Неймар / УЄФА

Форвард ПСЖ Неймар відповів на критику "короля футболу" Пеле на свою адресу.

"Коли не виграєш, завжди починається критика. Я ніколи не симулював під час чемпіонату світу, я був суб'єктом фолів.

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Сьогодні люди можуть багато про це говорити, адже це Неймар і все одразу посилюється. Я поважаю критику Пеле, але не приймаю її", – сказав Неймар MyCanal.

Раніше Пеле заявляв, що Неймару неохідно більше часу приділяти футболу, розкритикувавши за симуляції на ЧС-2018.

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Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Неймар Неймар Бразилія Бразилія Пеле
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