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Неймар: Мексика багато говорила про мене до матчу, а зараз вони їдуть додому

20:21 82 Читать на русском
Неймар: Мексика багато говорила про мене до матчу, а зараз вони їдуть додому
Неймар / Фото: ФІФА

Найкращий гравець матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Мексика поділився враженнями від поєдинку.

"Я приїхав сюди перемагати. Сподіваюся, мені вдасться постійно додавати. Я знав, що потрібно зробити кілька кроків до того, щоб повернутися до свого звичного темпу гри. Зараз відчуваю себе набагато краще. Я радий за всю команду і вітаю всіх гравців. Ми завжди додаємо.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Мексиканці дуже багато говорили про мене до гри. Зараз вони відправляються додому. Не хочу говорити про себе, більше думаю про команду. Колективні дії набагато важливіші за індивідуальні.

Очоа хороший воротар. Всі знають про його якості. Вітаю Очоа з відмінним матчем.

Я не здаюсь. Я ж з Бразилії. Цей гол був забитий за допомогою бажання, яке виявлялося в грі і рухало нас вперед", – цитує Неймара офіційний сайт ФІФА.

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ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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ЧС 2018 Неймар Неймар Бразилія Бразилія Бразилія - Мексика
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