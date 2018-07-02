Неймар: Мексика багато говорила про мене до матчу, а зараз вони їдуть додому

Найкращий гравець матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Мексика поділився враженнями від поєдинку.

"Я приїхав сюди перемагати. Сподіваюся, мені вдасться постійно додавати. Я знав, що потрібно зробити кілька кроків до того, щоб повернутися до свого звичного темпу гри. Зараз відчуваю себе набагато краще. Я радий за всю команду і вітаю всіх гравців. Ми завжди додаємо.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Мексиканці дуже багато говорили про мене до гри. Зараз вони відправляються додому. Не хочу говорити про себе, більше думаю про команду. Колективні дії набагато важливіші за індивідуальні.

Очоа хороший воротар. Всі знають про його якості. Вітаю Очоа з відмінним матчем.

Я не здаюсь. Я ж з Бразилії. Цей гол був забитий за допомогою бажання, яке виявлялося в грі і рухало нас вперед", – цитує Неймара офіційний сайт ФІФА.

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