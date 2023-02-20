В 1/8 фіналу Кубка Франції в Марселі не було Кіліана Мбаппе. Довгий час вважалось, що він пропустить матч проти Баварії у Лізі чемпіонів. Така ж участь чекає і Неймара, який отримав пошкодження в матчі проти Лілля (4:3).

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Як повідомляє L'Équipe, бразилець має пропустити 2-3 тижні. Травма може бути серйозніше, чим повідомляє клуб. Біль у зв’язках він відчуває вже кілька місяців. Зберігається невелика надія, що нападник з'явиться на полі в матчі проти Баварії, який відбудеться 8 березня.

У 2021 році в матчі проти Сент-Етьєна Неймар отримав схоже пошкодження. Тоді він пропустив 73 дні.

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