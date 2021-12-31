Гучні гуляння, які влаштував Неймар у себе на батьківщині, не залишилися без уваги правоохоронців.

Прокуратура Бразилії проведе перевірку щодо вечірки, яку на свій день народження в Ріо-де-Жанейро організував форвард ПСЖ Неймар, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією джерела, розслідування ініціювали після низки скарг та інформації в пресі про масовий захід в період пандемії коронавірусу. Гравця, а також кондомініум, де пройшов захід на його честь, зобов'язали надати дані про кількість гостей і вжиті заходи безпеки.

За даними ЗМІ, вечірку Неймара відвідали від 150 до 500 осіб. Юридично штат Ріо-де-Жанейро не забороняє вечірки на приватній території, але поведінка Неймара обурила багато громадських організацій, які вважають подібні дії безвідповідальним.

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