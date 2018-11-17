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Неймар – лише третій футболіст збірної Бразилії, який забив 60 голів за національну команду

18:08 730 Читать на русском
Неймар – лише третій футболіст збірної Бразилії, який забив 60 голів за національну команду
Неймар / Соцмережі

Нападник збірної Бразилії Неймар посідає 3 місце у рейтингу бомбардирів національної команди.

Гравець ПСЖ відзначився голом за збірну Бразилії у товариському матчі проти Уругваю. 26-річний нападник забив на 76-ій хвилині та здобув перемогу для своєї команди.

Бразилія завдяки голу Неймара обіграла Уругвай

Цей гол став для Неймара 60-м у футболці національної команди. Форвард став лише третім гравцем в історії збірної Бразилії, якому підкорилась ця позначка. Для цього йому знадобилось 92 матчі.

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Вище за Неймара у рейтингу бомбардирів перебувають Роналдо та Пеле. Перший забив 62 голи у 98 матчах, другий – 77 м'ячів у 92 іграх, повідомляє ESPN.

Товариські матчі

Уругвай - Бразилія: П'ятниця 16 листопада 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 1
Бразилія
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Світ Неймар Неймар Бразилія Бразилія Уругвай - Бразилія
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