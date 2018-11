Неймар – лише третій футболіст збірної Бразилії, який забив 60 голів за національну команду

Нападник збірної Бразилії Неймар посідає 3 місце у рейтингу бомбардирів національної команди.

Гравець ПСЖ відзначився голом за збірну Бразилії у товариському матчі проти Уругваю. 26-річний нападник забив на 76-ій хвилині та здобув перемогу для своєї команди.

Бразилія завдяки голу Неймара обіграла Уругвай

Цей гол став для Неймара 60-м у футболці національної команди. Форвард став лише третім гравцем в історії збірної Бразилії, якому підкорилась ця позначка. Для цього йому знадобилось 92 матчі.

Вище за Неймара у рейтингу бомбардирів перебувають Роналдо та Пеле. Перший забив 62 голи у 98 матчах, другий – 77 м'ячів у 92 іграх, повідомляє ESPN.

Neymar is only the third player to score 60 goals for Brazil.



He is 26 years old. pic.twitter.com/yCVrQvqZL2