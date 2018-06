Neymar Jr's Five у Бразилії: українці їдуть на світовий фінал

Neymar Jr's Five

16 червня на столичній Поштовій площі визначали найкращу команду України з вуличного міні-футболу у Міжнародному Чемпіонаті Red Bull Neymar Jr's Five!

Впродовж березня-червня вся Україна брала участь у цьому захопливому та динамічному авторському турнірі зірки світового футболу Неймара.

289 команд – 2023 учасника – взяли участь у цьогорічних українських відборах, що удвічі більше, ніж минулого року! Протягом останніх трьох місяців Київ, Львів, Харків, Вінниця, Дніпро та Одеса провели студентські та загальні відбіркові турніри серед усіх бажаючих – до участі допускались як аматори так і професіонали. А кульмінацією цього свята футболу став Всеукраїнський фінал, до якого дійшли кращі команди кожного міста, де і визначили єдиного переможця, який продовжить шлях до омріяного трофею у Бразилії.

333 матчі та 1267 забитих голів – результат Neymar Jr’s Five 2018 в Україні! У 2019 турнір обіцяє бути ще масштабнішим, тож уже можна збирати команду та тренуватись забивати переможні голи!

Національний Кубок – це лише півшляху. Попереду – Світовий Чемпіонат Neymar Jr’s Five у Бразилії, де 21 липня українці змагатимуться з понад 60-ма переможцями з інших країн. На кону – світове чемпіонство та зустріч з Неймаром!



Футбол – це не тільки гра, а й емоції! Футболісти встигали не тільки грати, а й влаштовувати особисте життя! В перерві між матчами гравець одеської команди MG освідчився своїй дівчині, тож в колі сокомандників та фанатів учасники Neymar Jr’s Five започаткували нову футбольну сім’ю!



Національний фінал, як і весь турнір, видався динамічним, тримаючи фанатів та глядачів у напрузі протягом всього дня. Слідкувати за перипетіями на полі допомагали коментарі популярного футбольного журналіста та ведучого фіналу Neymar Jr’s Five – Дмитра Поворознюка.



Яскравих голів цього дня було більш, ніж достатньо, і глядачам було на що подивитись. У чвертьфіналі усі чотири матчі завершились розгромними рахунками 5:0, таким чином сформувавши четвірку півфіналістів:: Грантех, ArDi Logistics, Bizon та KVADR.

У півфіналі Грантех відправив 2 голи у ворота ArDi Logistics, а KVADR майже всуху завершив матч з Bizon’ом, якби не 1 гол від останніх, тож в результаті 5:1.

А от ArDi Logistics в наступній грі не так пощастило, і у матчі за третє місце Bizon розгромив їх з рахунком 5:0.

Як і слід було передбачати, до фіналу дісталися найсильніші – команда Грантех, яка сформувалася з гравців найсильніших команд минулого року, та KVADR, які минулого року дійшли лише до третього місця.

Фінальний матч тримав у напрузі до кінця, адже на полі зійшлися дві команди, які до цього не пропустили жодного гола, і очікувано рахунок так і не вдалося відкрити. Тож глядачі такі дочекалися першого за весь день поєдинку за золотий гол – 1на1. Турнір ще раз показав, яким динамічним він є, адже за лічені секунди гравець команди KVADR забив переможний для своєї команди гол, який став справді золотим, та цим забезпечив усім квиток до Бразилії. Тепер харківська команда KVADR готується до поїздки у Бразилію, де вже 21 липня представлятиме Україну на Світовому Фіналі Neymar Jr's Five.

"Ми вже другий раз беремо участь у цьому чемпіонаті. Нам все дуже подобається. В цей раз нам все вдалося. Ми готувались, ми хотіли його виграти. Емоції звісно переповнюють. Раді, що саме Харків представить нашу країну на цьому чемпіонаті в Бразилії. Коли ми постійно граємо в класичний футзал, іноді хочеться емоційної розгрузки і саме тут ми знаходимо її, і це нам дає сили в майбутньому займатись футболом і любити цю гру. Дуже здорово, що в нашій країні і у всьому світі проводиться такий турнір. Ми обов’язково проведемо підготовку і, думаю, в нас все получиться, і ми достойно представимо Україну на цьому святі футболу, на цьому чемпіонаті!", – Ігор Шишка, капітан команди KVADR.

Усі переможці нагороджені подарунками у вигляді зарядних пристроїв та акумуляторів eneloop від Panasonic, а також сувенірами від сайту Футбол24.

Про Neymar Jr's Five

Neymar Jr’s Five – це авторський турнір з міні-футболу світової легенди Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 60 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією – пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже втретє проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.



Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат – 10-хв. інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол.

