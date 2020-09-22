Дисциплінарні наслідки матчу 3 туру Ліги 1 між ПСЖ та Марселем можуть виявитися значно жорсткішими, ніж очікувалось.

Дисциплінарний комітет проведе додатковий розгляд справ Неймара та Альваро Гонсалеса, інформує L'Équipe.

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Форвард ПСЖ вже відбув два матчі дисквалфікації за удар суперника, але сьогодні бразильця запідозрили у расистських образах на адресу Хірокі Сакая. Якщо звинувачення підтвердяться, то Неймар ризикує отримати нову дискваліфікацію на 8-10 матчів.

Таке ж покарання загрожує захиснику Марселя Альваро Гонсалесу, який і провокував бразильця у скандальному поєдинку. У разі найжорсткішого вердикту обоє не зіграють у чемпіонаті Франції до кінця 2020 року.

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