"Червоні дияволи" мають 5 кандидатів, які могли б замінити 37-річного португальця, інформує Mirror.

Роналду продовжує відчайдушно вибивати трансфер з МЮ – зірку не переконав навіть Фергюсон, Мендеш висунув новий варіант

Найзірковіше прізвище – Неймар. У бразильця натягнуті стосунки з керівництвом ПСЖ, і він також може спровокувати одну з головних трансферних бомб літа. Далі у списку Манчестер Юнайтед все значно скромніше – Віссам Бен-Єддер (Монако), Айвен Тоуні (Брентфорд), Мемфіс Депай (Барселона) та Саша Калайджіч (Штутгарт). Їхні трансфери будуть цілком доступними і реалістичними, але спочатку потрібно остаточно вирішити ситуацію з Роналду.

Додамо, що контракт Кріша з МЮ чинний ще рік. У минулому сезоні форвард провів 38 матчів, в яких оформив 24 голи та 3 асисти. Він досі не провів жодного тренування з командою Тен Хага.

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