Команда Почеттіно продовжила свою переможну серію, обігравши Метц завдяки голу Ашрафа Хакімі в компенсований час. Дивіться відеоогляд скандального матчу на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 7-й тур

Метц – ПСЖ – 1:2

Голи: Куяте, 39 – Хакімі, 5, 90+5

Вилучення: Бронн, 90+1 (Метц)

Перемогу парижанам приніс дубль Ашрафа Хакімі, який відзначився на 5-й та 90+5-й хвилинах. Метц, який посідає останнє місце в Лізі 1, завершував поєдинок у меншості, але не зумів втримати нічию.

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Після переможного гола Хакімі на полі спалахнули пристрасті. Спершу Кіліан Мбаппе підбіг до кіпера господарів Александра Укіджа і щось йому сказав. Воротар Метца вирішив розібратися з опонентом і побіг до гравців ПСЖ, які святкували гол. Розпочалася сутичка, під час якої Неймар штовхнув суперника, а той впав на газон. Обоє отримали по жовтій картці.

Une séquence de 20 secondes mémorable. #Mbappé qui vient chambrer, le gardien messin qui joue les durs et qui tombe au premier courant d’air… Et pour finir l’apparition d’un mec torse nu tombé du ciel #PSG #FCMPSG pic.twitter.com/inoh7FEv7L — Nicolas Puiravau (@nikop17) September 22, 2021

ПСЖ продовжує йти без втрат, вигравши всі 7 стартових матчів чемпіонату. Ліонель Мессі, який все ще не забив у Франції жодного м'яча, не потрапив у заявку на поєдинок через травму.

Відеоогляд матчу Метц – ПСЖ 22 09 2021