На тренуваннях ПСЖ не лише зіркові Неймар та Кіліан Мбаппе можуть виконати щось фантастичне.

Півзахисник парижан Леандро Паредес продемонстрував, що володіє дуже високим рівнем майстерності, забивши фантастичний гол на тренуванні.

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Паредес виконав удар рабоною з нульового кута (понад 10 метрів за лінією воріт) і влучив у ціль. До цього були не готові навіть оператори, які знімали тренування, тому не вдалося зняти блискучий гол "одним кадром".

Додамо, що у нинішньому сезоні чемпіонату Франції Паредес провів у складі ПСЖ 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

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