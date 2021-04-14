Неймар хоче повернутися у Барселону – каталонці визначились із сумою трансферу
Шанси бразильського нападника знову опинитися на Камп Ноу потроху збільшуються.
Керівництво Барселони готове віддати за форварда французького ПСЖ Неймара від 70 до 80 млн євро, повідомляє Catalunya Ràdio.
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Зазначається, що бразилець в односторонньому порядку припинив переговори щодо контракту з парижанами, оскільки після підписання нової угоди його шанси на повернення до табору "блаугранас" стануть мінімальними. Не виключається, що в операцію може бути включений хтось із футболістів Барселони.
Повернення Неймара практично виключає можливість трансферу нападника Борусії Д Ерлінга Холанда. На користь переходу форварда ПСЖ – і бажання Мессі знову зустрітися з бразильцем. Зрештою, решта його колишніх товаришів по команді також виступають за його повернення.
Нагадаємо, за Барселону Неймар виступав з 2013 по 2017 роки, звідки за 222 млн євро перейшов у ПСЖ. Його контракт з парижанами спливає 30 червня 2022 року. У поточному сезоні бразилець зіграв у футболці французького клубу 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 8 результативних передач.
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