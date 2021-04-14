Керівництво Барселони готове віддати за форварда французького ПСЖ Неймара від 70 до 80 млн євро, повідомляє Catalunya Ràdio.

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Зазначається, що бразилець в односторонньому порядку припинив переговори щодо контракту з парижанами, оскільки після підписання нової угоди його шанси на повернення до табору "блаугранас" стануть мінімальними. Не виключається, що в операцію може бути включений хтось із футболістів Барселони.

Повернення Неймара практично виключає можливість трансферу нападника Борусії Д Ерлінга Холанда. На користь переходу форварда ПСЖ – і бажання Мессі знову зустрітися з бразильцем. Зрештою, решта його колишніх товаришів по команді також виступають за його повернення.

Нагадаємо, за Барселону Неймар виступав з 2013 по 2017 роки, звідки за 222 млн євро перейшов у ПСЖ. Його контракт з парижанами спливає 30 червня 2022 року. У поточному сезоні бразилець зіграв у футболці французького клубу 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 8 результативних передач.

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