"Неймар хоче повернутись у Барселону", – екс-партнер бразильця по команді

Захисник Брайтона Мартін Монтойя, який виступав за Барселону з Неймаром в період з 2013 по 2016 роки, розповів, що бразилець хоче знову грати в складі "благуранас".

"Повернення Неймара у Браселону? Я не знаю, це складно зробити. ПСЖ – відмінна команда, і я не думаю, що вони дозволять йому легко піти. Париж заплатив за нього велику суму, і я не впевнений, що Барселона готова заплатити стільки ж.

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Думаю, Неймар хоче повернутися, тому що йому було дуже комфортно впродовж трьох років, які він був у клубі. У нього був чудовий взаємозв'язок з Луїсом Суаресом і Мессі, але повернутись до Барси буде дуже складно бразильцеві", – цитує Монтою Goal.

Нагадаємо, Неймар перейшов з Барселони в ПСЖ влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро. У нинішньому сезоні він провів за паризький клуб 13 матчів у всіх турнірах, став автором 11 забитих м'ячів, а також віддав шість результативних передач.

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