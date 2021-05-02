Бразильський форвард ПСЖ Неймар вірить в успіх своєї команди у матчі-відповіді проти Ман Сіті.

"Перший матч з Манчестер Сіті був дуже важким, але ми зобов'язані вірити в себе незалежно від того, що говорить статистика. Кожен парижанин повинен вірити в нас.

Манчестер Сіті – ПСЖ: УЄФА призначив арбітра на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів

Я буду на передовій і вступлю в бій за свою команду. Зроблю все можливе, щоб ми могли пройти далі, навіть якщо мені доведеться померти на полі", – цитує Неймара офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, перший поєдинок між ПСЖ і Манчестер Сіті завершився перемогою "містян" з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 4 травня, в Манчестері о 22:00.

Неймар та Мбаппе заважають Почеттіно в ПСЖ, а зупинити Сіті може лише сам Гвардіола – фінал без Зінченка за однієї умови