У матчі проти Жувентуде форвард Сантоса Неймар оформив дубль і допоміг своїй команді перемогти 3:1. Перший гол він забив після рикошету з близької відстані, а другий – реалізував пенальті.

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Гру особисто відвідали виконавчий координатор збірної Бразилії Родріго Каєтано, технічний менеджер Хуан і тренер з фізпідготовки Крістіано Нуньєс – саме вони оцінюють форму гравців перед рішенням Карло Анчелотті щодо заявки на чемпіонат світу.

Після матчу Неймар дав пряму відповідь журналістам GOAL щодо своїх шансів повернутися до збірної: "Усі знають мій стиль футболу. Я доступний попри все. Я – спортсмен, почуваюся добре, тож усе залежить лише від Анчелотті".

У активі Неймара 79 голів у 128 матчах за національну збірну. Востаннє він одягав футболку "селесао" в жовтні 2023 року – саме тоді в матчі з Уругваєм він зазнав серйозного пошкодження зв’язок коліна, що вибило його з гри на цілий рік.

TEVE SHOW DO NEYMAR NO MORUMBIS!! ? Dois gols, muitas chances criadas e mais uma bela partida do camisa 10 do Santos!! #FutebolBrasileiro #BrasileirãoBetano pic.twitter.com/IMYbBR1iRi — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 5, 2025

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