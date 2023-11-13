Неймар знаходить собі різні розваги під час тривалої відсутності футболу.

Зірковий нападник Аль-Хіляля та збірної Бразилії здивував новим образом.

Неймар отримав сенсаційний вирок від Аль-Хіляля – саудівці виключили бразильця зі складу

Неймар відмовився від своїх звичних яскравих зачісок і повністю поголив голову. Побачити 31-річного форварда таким на полі навряд вийде. Ней лише розпочинає реабілітацію від травми коліна, яка залишила його без футболу орієнтовно на 10 місяців.

Нагадаємо, минулого літа бразилець перейшов з ПСЖ у Аль-Хіляль за 90 млн євро, але у складі саудівського клубу провів усього 5 поєдинків.

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