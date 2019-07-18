Неймар дуже талановитий, але в нього відсутні лідерські якості, – захисник Монпельє Хілтон

Захисник Монпельє Хілтон поділився враженнями від гри скандального форварда ПСЖ Неймара.

"Не кожен має можливість зіграти проти гравця з його талантом, і якщо він покине чемпіонат Франції, це буде ганьбою. Ми не знаємо, що відбувається в його голові, у нього було багато проблем з приходом у ПСЖ, і я думаю, що він хоче покинути клуб.

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Неймар не має лідерських якостей, це очевидно. Неймар неймовірно талановитий, але він не здатен бути лідером команди.

В Бразилії багато хто був радий травмі Неймара перед початком Копа Амеріка-2019. Але якби він виступав би на турнірі, то став би найкращим гравцем змагання", – зазначив Хілтон в коментарі L`Equipe.

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