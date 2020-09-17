Запальні гравці ПСЖ отримали свої вироки за мотивами матчу проти Марселя.

Форвард ПСЖ Неймар та його партнер Леандро Паредес отримали два матчі дискваліфікації та ще один умовно, повідомляє офіційний сайт місцевого чемпіонату.

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Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги 1 ПСЖ на власному полі поступився Марселю з рахунком 0:1. Наприкінці зустрічі між Неймаром та Альваро Гонсалесом виник конфлікт, який спровокував масову бійку на полі. За версією зіркового бразильця, Альваро ображав його расистськими вигуками.

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