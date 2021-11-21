Зірка парижан Неймар привернув увагу європейської преси реакцією на вимушену заміну в поєдинку 14-го туру Ліги 1 між ПСЖ та Нантом (3:1).

На 65-й хвилині протистояння на Парк де Пренс Кейлор Навас отримав вилучення за небезпечну гру проти суперника. Маурісіо Почеттіно був вимушений випускати іншого кіпера – Серхіо Ріко.

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"Жертвою" змін від наставника ПСЖ став Неймар. Покидаючи поле, бразильський форвард помітно був незадоволений та майже не реагував на Почеттіно, коли той хотів потиснути йому руку. Кадри швидко розлетілись соцмережами, а парижани здобули перемогу із рахунком 3:1.

В поточному сезоні 29-річний бразилець провів 12 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись трьома голами й стількома ж результативними передачами. Вже у середу, 24 листопада, Неймар і Ко гратимуть з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

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