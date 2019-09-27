Неймар був готовий пробачити борг Барселоні в обмін на трансфер з ПСЖ

Сага з зірковим нападником французького ПСЖ продовжується – в Барселоні відбувся суд щодо фінансової компенсації Неймару.

Сьогодні у столиці Каталонії відбулось судове засідання щодо вирішення фінансових суперечок з "блаугранас". Нагадаємо, Неймар судиться з Барселоною через невиплачену другу частину підписного бонусу.

Неймар повернувся в Барселону – бразилець судиться з колишнім клубом через невиплату бонусів

У 2016 році "синьо-гранатові" продовжили контракт з бразильцем і в якості підписного бонусу виплатили йому 20 мільйонів євро. Влітку 2017-го каталонці повинні були сплатити Неймару другу частину бонусу у розмірі 43,6 мільйонів євро. Та оскільки бразилець влітку перейшов у ПСЖ, іспанці залишок суми так йому і не виплатили.

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Неймар готовий був не подавати до суду на Барселону і піти на мирову угоду, якби каталонці змогли повернути його до свого складу минулого літа, повідомляє AS. Однак цього не відбулось. Напередодні судового розгляду Неймар прибув у Барселону для вирішення фінансових суперечок з "блаугранас", однак не встиг дати свідчення. І поки його адвокати та представники Барселони сперечалися, він повернувся до столиці Франції.

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Зрештою, суддя надав сторонам час до 21 жовтня, щоб вони змогли вирішити конфлікт без втручання суду або представили більше аргументів та підтверджуючих документів у справі.

Нагадаємо, влітку Неймар був близький до повернення в Барселону, однак клуб не зміг домовитись з ПСЖ.

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