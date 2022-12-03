Нападник травмувався ще у першому турі в поєдинку проти Сербії. Бразилія без допомоги Неймара вийшла у плей-офф і в 1/8 фіналу зіграє проти Південної Кореї.

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Очікується, що "десятка" бразильців допоможе команді у цьому матчі. Ней у суботу провів перше тренування з командою, беручи участь навіть у контактних вправах (щоправда, лише в їх частині). Форвард практично залікував травму і потрапить до заявки, повідомляє L'Equipe.

Не виключено, що 30-річний Неймар опиниться навіть у стартовому складі, але не факт, що Тіте ризикне здоров'ям лідера команди, яка вже втратила Теллеса та Жезуса через травми. Найімовірніше, нападник ПСЖ почне в запасі.

Матч Бразилія – Південна Корея відбудеться у понеділок, 5 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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