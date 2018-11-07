Неймар: Арбітр проявив неповагу до мене, тому я втратив самоконтроль і сказав йому кілька слів

Форвард ПСЖ Неймар розповів про конфлікт з рефері під час матчу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

"Те, що рефері сказав мені, було проявом неповаги, тому я трохи втратив самоконтроль. Я згоден, що суддя така ж людина, як і всі інші, тому може помилятися. Мене не хвилюють ці помилки, нехай навіть він не призначив очевидний пенальті. Що по-справжньому розлютило, так це його ставлення до гравців. Відсутність будь-якої поваги.

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Саме тому я втратив контроль над собою. Я сказав йому кілька слів, бо він не має права говорити те, що сказав мені. Він повинен шанобливо ставитися до футболістів, а не брати до уваги, що він вище всіх інших, тому що у нього є свисток і картки.

Я засуджую його. Сподіваюся, в зв'язку з цим будуть вжиті якісь дії. Не тільки щодо його помилок, а й за таке ставлення до мене", – цитує Неймара UOL.

Словесна перепалка між Неймаром і досвідченим суддею Кюйперсом трапилась на 90+1 хвилині, за що бразилець отримав жовту картку.

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