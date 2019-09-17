"Неймар – син шльондри": фанати ПСЖ зробили образливі написи на адресу бразильця поблизу домашнього стадіону

Вболівальники ПСЖ продовжують висловлювати невдоволення нападником команди Неймаром.

За добу до матчу парижан з Реалом в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів фанати залишили біля домашнього стадіону Парк де Пренс кілька неприємних написів на адресу бразильця. Про це повідомляє AS, додавши відповідні фото: "Неймаре, забирайся" і "Неймар – син шльондри".

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Нагадаємо, протягом минулого літа 27-річний футболіст докладав усіх зусиль, щоб перейти з ПСЖ у Барселону, в чому не раз публічно зізнавався. Це викликало гнів і негативні емоції у більшості шанувальників паризького клубу.

Нагадаємо, Неймар не зіграє проти Реала через двоматчеву дискваліфікацію, отриману за критику арбітрів після вильоту ПСЖ від Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу ЛЧ минулого сезону.

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