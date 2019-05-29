Неймар – саме той гравець, який допоможе Барселоні повернути кубок Ліги чемпіонів, – Рівалдо

Колишній гравець каталонців Рівалдо вважає, що команда зможе відновити велич лише з Неймаром.

Екс-форвард збірної Бразилії порекомендував Барселоні зробити все можливе для поверненння зіркового співвітчизника.

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"На мій скромний погляд, Неймар – це гравець, якого не вистачає Барселоні, щоб знову виграти Лігу чемпіонів. У нього є характер і багато талантів, щоб повернути собі прихильність фанатів Барси і стати найкращим в світі", – цитує Рівалдо Sport.es.

Цей рік видався вкрай невдалим для Неймара. Його ПСЖ виграв лише чемпіонат Франції, а бразилець пропустив значну частину сезону через травми.

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